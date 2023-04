Renzi, proseguono gli arrivi nella comunità di Italia Viva

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Nel frattempo proseguono gli arrivi nella comunità di Italia Viva. Non mi riferisco solo al numero delle persone che si stanno iscrivendo. E nemmeno ai tanti amici che vorranno darci una mano per il 2x1000.

Parlo anche delle nuove adesioni di eletti nelle Istituzioni".

Lo scrive nella sua enews il senatore e presidente di Italia Viva Matteo Renzi.

"Dopo quello del senatore Borghi di qualche giorno fa, e di molti dirigenti territoriali dal Piemonte alla Liguria - scrive Renzi - oggi è il turno della mia Firenze dove la consigliera comunale Mimma Dardano raggiunge Barbara Felleca nel gruppo di IV. Benvenuta e buon lavoro. Che poi, pensando al fatto che è una donna anche la nostra assessora, Titta Meucci, si può ben dire che in Italia Viva Firenze più che le quote rosa… servano le quote azzurre". (ANSA).