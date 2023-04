Meloni, non penso alla sostituzione di chi ha doppi incarichi

(ANSA) - LONDRA, 28 APR - "Credo che dobbiamo fare i conti con il fatto che il taglio dei parlamentari incide perché il doppio incarico rende più facile che in Aula manchino i numeri.

Bisogna parlare con i capigruppo e trovare un modo per garantire che si riesca a fare il doppio lavoro, lavorando di più se necessario perché purtroppo riguarda tutti ma non prevedo ipotesi di sostituzioni di doppi incarichi, credo che il governo stia lavorando bene e non è nelle mie intenzioni adesso assolutamente rivedere qualcosa. Bisogna però garantire i numeri". Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata italiana a Londra a proposito del voto sul Def.

(ANSA).