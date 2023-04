Mattarella, la spinta alla difesa europea rafforza la Nato

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Guerra in Ucraina, autonomia strategica, migranti e allargamento dell'Ue. Sono i temi affrontati nell'incontro del Presidente della Repubblica con il presidente della Lituania Gitanas Nauseda. Sulla guerra in Ucraina, Mattarella ha ricordato il sostegno dell'Italia, sottolineando la partecipazione del nostro paese ai battaglioni Nato che presidiano i confini dell'Alleanza Atlantica e la necessità di preservare il valore dell'unità con la quale si è mossa l'Unione Europea: la spinta alla difesa europea non è alternativa ma serve a rafforzare l'Alleanza Atlantica, ha tra l'altro sottolineato il presidente. (ANSA).