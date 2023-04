Def alla Camera, in Aula il dibattito finale

Il Def alla Camera: in Aula le dichiarazioni di voto finali sul Def. Ieri era stata bocciata la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio.

Dalle 11.30 la votazione sulle risoluzioni. Malore in Aula alla Camera per un deputato durante il dibattito sul def. La seduta è stata immediatamente sospesa. A sentirsi male è stato Angelo Bonelli. Aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando a un certo punto si è sentito male. Immediato l'intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall'Aula. In carrozzina è stato portato in infermeria. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti (Iv) gli ha mandato "un grande in bocca al lupo". Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell'Assemblea di Montecitorio.

LA DIRETTA DALLA CAMERA

"Noi dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e al governo - ha detto nell'Aula della Camera Andrea Tremaglia (Fdi) riferendosi alle assenze nella maggioranza che ieri hanno determinato la bocciatura della risoluzione sullo scostamento di bilancio -, che sta lavorando bene e molto. Io personalmente mi sento, poi, di dover chiedere scusa al presidente Meloni, che in questi anni ha dato sempre esempio di umiltà e lavoro costante. La politica è dare l'esempio e noi ieri abbiamo dato un cattivo esempio". Tremaglia ha quindi ribadito che gli assenti di Fdi ieri erano "cinque che non erano in missione, ma la maggior parte purtroppo per malattia".

"Confido nella giornata di oggi", ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, interpellato a Stoccolma sulla mancata approvazione ieri del Def e in particolare se sia preoccupato al riguardo.