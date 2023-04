Zelensky a Gb, sia apripista in 'coalizione aerei da guerra'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con Timothy Barrow, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico, dell'ulteriore rafforzamento del sostegno alla difesa dell'Ucraina e ha invitato la parte britannica a fare da apripista alla cosiddetta "coalizione degli aerei da guerra" per fornire alla nazione jet da combattimento. Lo riferisce Ukrinform.

Il capo di Stato ha sottolineato la leadership della Gran Bretagna nel sostegno alla difesa dell'Ucraina. "Vorrei chiederle di continuare a convincere i suoi partner della necessità di fornire all'Ucraina tutte le armi e le attrezzature militari necessarie", ha detto Zelensky.

Zelensky ha sottolineato l'importanza di ricevere aerei da guerra occidentali dai partner internazionali, così come altri tipi di armi necessarie per respingere gli invasori russi e ha chiesto alla Gran Bretagna di promuovere la creazione di una coalizione di aerei da guerra per l'Ucraina, che fornirà al Paese i tanto necessari jet da combattimento.

Le parti hanno anche discusso i preparativi per il vertice della Nato, che si terrà a Vilnius quest'estate. Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina si aspetta dal vertice decisioni specifiche che avvicinino la fine della guerra e rafforzino la sicurezza europea.

In questo contesto, il presidente ha anche informato il suo interlocutore sugli sforzi per creare garanzie di sicurezza efficaci per l'Ucraina. Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha riaffermato la promessa della Nato di far diventare l'Ucraina un membro in futuro, ma al momento il diplomatico ritiene che l'attenzione principale debba essere rivolta al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Ucraina.

(ANSA).