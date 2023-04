Monti, ratifica del Mes è l'ultimo passo da compiere, si faccia

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "C'è ancora una tessera del mosaico che si sta compiendo ed è il Mes: è stato oggetto dei giocolieri più spregiudicati, che ne hanno falsificato le origini storiche, ne hanno cantato le virtù malefiche, è sembrato quasi uno strumento finanziario vicino al mondo delle streghe da bruciare.

Credo che sia l'ultimo passo che ci resta da compiere". Così il senatore Mario Monti intervenendo nella discussione generale sul Def in corso al Senato, e parlando del fondo salva Stati che l'Italia non ha ancora ratificato. Monti ha poi ricordato che "nel governo Conte, i 5 Stelle avevano fatto un passo in avanti verso la de-demonizzazione del Mes e la Lega li accolse con cartelli pittoreschi e molto critici", aggiungendo che "forse adesso si può fare questo passo in questo momento, purtroppo un po' deserto perché senza il ministro in Aula, ma in cui c'è questo senso di responsabilità".

E ha concluso: "E' un passo che solleciterei, rallegrandomi con tutte le forze politiche che stanno dando prova di maturità e buon senso". (ANSA).