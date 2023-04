Marina Berlusconi, mio padre sta molto meglio ed è tenace

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Silvio Berlusconi "sta molto meglio, anche se la prudenza è d'obbligo": la presidente di Fininvest e Mondadori Marina Berlusconi con l'ANSA, parla delle condizioni del padre, ricoverato all'ospedale San Raffaele dal 5 aprile, con un cauto ottimismo. "Dimostra ogni giorno un coraggio e una tenacia davvero esemplari", ma "sono stati molto importanti anche il calore, la stima, la vicinanza che in tanti in queste settimane gli hanno fatto sentire. Per lui, questa ondata di attenzione e di affetto è stata la migliore delle terapie".

"La sua passione per la vita e per le cose che fa gli stanno dando tutta la forza e l'energia necessarie per reagire - ha spiegato Marina Berlusconi -. Dimostra ogni giorno un coraggio e una tenacia davvero esemplari". Però, conclude, "lasciamo com'è doveroso la parola ai medici, che meritano tutta la nostra gratitudine". (ANSA).