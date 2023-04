Renzi, ci saranno altri arrivi dal Pd

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Chi sarà il prossimo? Non lo so. Ci sarà un prossimo? Sì. Il Pd perderà dei pezzi. Dentro il Pd c'è una dinamica oggettiva. Non sto facendo colazioni per lavorare in questo senso. Ma è evidente che ci saranno altri arrivi". Lo ha dichiarato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi nella conferenza stampa organizzato al Senato per annunciare il passaggio di Enrico Borghi al gruppo di Azione-Italia Viva.

