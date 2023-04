Mattarella, l'Ucraina entri nella Ue il prima possibile

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Primo Ministro d'Ucraina, Denys Shmyhal. Era presente all'incontro il vice presidente del Consiglio dei ministri il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

"L'Italia - ha detto Mattarella alla delegazione Ucraina - esprime il forte convincimento favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea nel più breve tempo possibile e apprezziamo l'impegno del suo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari. Confermo - ha proseguito Mattarella - il sostegno pieno dell'Italia all'Ucraina, in ogni ambito e finché sarà necessario. La difesa dell'indipendenza, della libertà e dell'integrità territoriale dell'Ucraina è un valore fondamentale per tutti i Paesi del mondo che credono nella libertà dei popoli e delle persone. Tutti desideriamo la pace, ma deve essere una pace giusta che rispetta l'integrità dell'Ucraina", ha aggiunto il capo dello Stato. Nell'incontro si è discusso anche di sicurezza nucleare, della ricostruzione, e delle trattative di pace.