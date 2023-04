Guerini, non derubricare l'uscita di Borghi dal Pd

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Rispetto la scelta di Enrico Borghi ma non la condivido. Sono sempre stato contrario all'idea di risolvere i problemi politici con le scissioni e infatti mi sono sempre impegnato in passato per evitarle. Dopo di che non bisogna né drammatizzare l'uscita di Borghi, ma neanche derubricarla e risolverla con un'alzata di spalle". Così Lorenzo Guerini, conversando con i cronisti in Transatlantico a Montecitorio, ha commentato l'abbandono del Pd da parte di Enrico Borghi. (ANSA).