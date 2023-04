Fico, M5s in prima fila contro lo "Spacca Italia"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Il disegno del governo per spaccare in due il Paese con l'autonomia differenziata prosegue: oggi un altro tassello arriva dal Senato, con il provvedimento che arriva in commissione. Il Movimento 5 Stelle sarà in prima fila per contrastare questa pericolosa deriva". Così l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del M5s Roberto Fico in un tweet. (ANSA).