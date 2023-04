Borghi,non ho condiviso scelta lasciare Pd neanche con gli amici

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Mi assumo la responsabilità individuale, fatta senza essermi confrontato con nessuno, neanche con i più cari amici. La scelta arriva dalla preoccupazione che è di tanti elettori e militanti del Pd. Mi hanno espresso la preoccupazione per la trasformazione del Pd, che è un'operazione politica, nei confronti della quale Schlein ha il dovere di finalizzare. Ho parlato di un'esigenza di sintesi tra le culture nel PD, ho posto un disagio che esiste da parte di chi, non è tanto del cattolicesimo democratico, ma oggettivamente in quella che era la Margherita si sono registrate delle preoccupazioni soprattutto per la modalità con la quale si è scelto di non dare seguito a questo appello. I silenzi contano".

Lo ha dichiarato il senatore Enrico Borghi, appena passato dal gruppo Pd al gruppo di Azione-Italia Viva, nella conferenza stampa al Senato. (ANSA).