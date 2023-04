La Russa: ricordiamo la sconfitta del fascismo e valore resistenza

"Oggi 25 aprile, per l'Italia è un giorno molto importante: è il giorno nel quale viene ricordata la Liberazione dall'occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del fascismo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla Conferenza dei Parlamenti dell'Ue, a Praga. "Insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle Alte Cariche dello Stato questa mattina ho solennemente testimoniato all'Altare della Patria l'impegno e il sacrificio per la libertà e l'indipendenza così come il valore assoluto della Resistenza nel superare la dittatura e nel ridare all'Italia la democrazia".

Agenzia ANSA Anpi Roma, tutti concordi nel chiedere dimissioni La Russa - Politica Al termine del corteo nella capitale arrivato a Porta San Paolo (ANSA)