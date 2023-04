Dureghello: antifascismo è di tutti, sforzo per unità

"C'è uno sforzo ogni giorno da parte di tutti per unire perché il 25 aprile è il giorno di tutti, non ci sono state differenze politiche, differenze di religione, veramente alcun distinguo in chi ha scelto in quei giorni di sacrificare la propria vita per donarci la libertà. Troviamo questo valore di unità, facciamo in modo che non ci sia nessuno che se ne appropri da una parte o dall'altra, non ci sono nostalgie. Si tratta del coraggio e del valore assoluto dell'antifascismo innegabilmente riconosciuto da tutti noi". Così la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello in merito alla lettera della premier Giorgia Meloni sul 25 aprile al Corriere della Sera.