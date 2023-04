Acquaroli, con memoria Liberazione vivi i valori di libertà

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - "Rivolgo a tutti un augurio per questa giornata, affinché con la memoria della Liberazione si tengano forti e vivi i valori di libertà, pace e democrazia".

Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli in un post su Facebook.

Stamattina il presidente ha partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile dei Comuni di Sirolo e di Numana, in provincia di Ancona. (ANSA).