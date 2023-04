25 aprile: Tajani, 'che c'entra Meloni con il fascismo?'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Che c'entra Meloni col fascismo? E' una donna giovane che allora non era nemmeno nata...". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde così alla richiesta di un commento sul dibattito in corso sul 25 aprile al programma 'Oggi è un altro giorno'. "Anche con Berlusconi nel '94 si diceva ritorno del fascismo... grande errore. Non è che se non si è di sinistra si è fascisti. Siamo tutti italiani, il fascismo è morto e sepolto e nessuno ha nostalgia di quel periodo", ha aggiunto. (ANSA).