25 aprile: Mattarella al parco della Resistenza di Cuneo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al parco della Resistenza di Cuneo per le celebrazioni del 25 aprile accompagnato dal ministro della Difesa Crosetto e dal capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone. Il presidente ha deposto una corona d'alloro al monumento dello scultore Umberto Mastroianni in memoria della Resistenza, trattenendosi per un momento di raccoglimento.





Al termine della cerimonia del 25 aprile, il presidente della Repubblica Mattarella, affiancato dal ministro della Difesa Crosetto, ha ricevuto nuovamente gli onori militari e ha ascoltato ancora una volta l'inno nazionale. Successivamente il presidente Mattarella ha salutato con una stretta di mano la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale Costituzionale Silvana Sciarra, trattenendosi per un breve scambio di battute ai piedi dell'Altare della Patria. Il capo dello Stato ha lasciato Piazza Venezia. E' poi atteso in Piemonte per le celebrazioni del 78/mo anniversario della Liberazione.

"C'è uno sforzo ogni giorno da parte di tutti per unire perché il 25 aprile è il giorno di tutti, non ci sono state differenze politiche, differenze di religione, veramente alcun distinguo in chi ha scelto in quei giorni di sacrificare la propria vita per donarci la libertà. Troviamo questo valore di unità, facciamo in modo che non ci sia nessuno che se ne appropri da una parte o dall'altra, non ci sono nostalgie. Si tratta del coraggio e del valore assoluto dell'antifascismo innegabilmente riconosciuto da tutti noi". Così la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello in merito alla lettera della premier Giorgia Meloni sul 25 aprile al Corriere della Sera.





