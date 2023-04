Paglia (SI), 76% di lavoratori irregolari in bar ed alberghi

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Nei giorni scorsi in tutta Italia c'è stata un'ispezione straordinaria di Ispettori del Lavoro e Carabinieri in alberghi, bar e ristoranti: ne sono risultati irregolari il 76%, con 458 lavoratori in nero su 445 aziende controllate. Poi qualcuno finge di stupirsi che non si trovino persone disposte a farsi sfruttare". A sottolinearlo in una nota è il responsabile Economia di Sinistra Italiana, Giovanni Paglia. (ANSA).