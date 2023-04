A Terni il 25 aprile della presidente Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei celebrerà a Terni il 25 aprile, 78/o anniversario della liberazione.

Alle 10.30 nella sala consiliare di palazzo Spada ci sarà una cerimonia commemorativa cui prenderanno parte istituzioni, autorità civili e militari e la rappresentanza dell'Anpi provinciale. Alle 11 in piazza Briccialdi è prevista la deposizione di una corona in onore ai caduti. Da lì partirà il corteo che giugerà in piazza della Repubblica, per omaggiare la Brigata Gramsci, e poi a ponte Garibaldi dove si trova il monumento ai Resistenti.

Nel pomeriggio (partenza ore 16 da piazza Buozzi) l'Anpi di Terni - sezione 13 Giugno organizza la seconda edizione di Strade di libertà, una passeggiata nel centro cittadino per ricordare, deporre un fiore e apporre schede informative presso le targhe delle vie che ricordano i protagonisti della Resistenza e dell'antifascismo. "Quest'anno - spiega l'Anpi di Terni in una nota - la festa della Liberazione verrà dedicata in particolare a tutte le donne impegnate nella Resistenza e verrà portato un fiore alle targhe delle vie che ricordano il sacrificio delle partigiane Irma Bandiera e Virginia Visetti".

Il 24 aprile, alle ore 18, la sezione Anpi 'Domenico Faggetti' di Marmore deporrà dei fiori presso le lapidi presenti nell borgata. (ANSA).