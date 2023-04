25 aprile: Calenda, le istituzioni nascono dalla Liberazione

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Spero il governo tutto si riconosca nel fatto che le istituzioni repubblicane e democratiche nascono dalla Liberazione e che nessuno faccia distinguo, a parte La Russa che è un caso a parte. Spero che domani sia una festa di tutti". Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg 24.

Per Calenda "non esiste" un pericolo del ritorno del fascismo in Italia: "in Italia c'è il pericolo che il fascismo venga considerato come una dittatura morbida. E' un problema culturale che va combattuto a scuola dando il senso delle istituzioni repubblicane. Il fascismo è stato complice del crimine più grande della umanità", sostiene.

Quanto al suo 25 aprile, Calenda annuncia: "Sarò alle 10 al Pantheon con le associazioni partigiane del mondo Azionista per una iniziativa per la liberazione e di sostegno al popolo ucraino, e poi porto i miei figli per una visita privata alle Fosse Ardeatine". (ANSA).