Ue in stretto contatto con Roma per l'ok alla terza rata

"I lavori sulla valutazione della terza richiesta di pagamento dell'Italia sono in corso e i nostri servizi sono in stretto contatto con le autorità italiane". Lo fa sapere un portavoce della Commissione europea dopo la notizia diffusa dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, dell'esclusione di Bruxelles degli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze dai finanziamenti elegibili nel Pnrr.

Il portavoce ricorda come il via libera alla terza tranche da 19 miliardi di euro sia soggetto al raggiungimento da parte di Roma di "tappe e obiettivi pertinenti" indicati nel piano.