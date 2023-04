Sindaco Nardella, Firenze subisce danno grave e ingiusto

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - "Firenze subisce un danno grave, ingiusto e ingiustificabile. Siamo profondamente delusi per questa decisione dell'Unione europea sulla quota di finanziamento di 55 milioni di euro del Pnrr sul progetto di restauro e riqualificazione dello Stadio Franchi di Firenze, che non è semplicemente uno stadio ma un monumento nazionale vincolato dallo Stato". Così il sindaco Dario Nardella sulla decisione della Commissione Ue di non concedere i 55 milioni del Pnrr per la ristrutturazione dello stadio. "Attendiamo di sapere le motivazioni reali - ha aggiunto - ma a noi è sempre stata chiara la correttezza del procedimento". (ANSA).