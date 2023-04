Prima riunione della Segreteria per Schlein a Riano

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Prima riunione della Segretria per Elly Schlein, che ha scelto di convocarla a Riano, un comune vicino Roma. La scelta è stata dettata dalla volontà di rendere omaggio a Giacomo Matteotti, davanti alla stele che ricorda il luogo in cui venne trovato il corpo del parlamentare socialista ucciso dai fascisti. "Il Pd vuol continuare a essere un problema per chi governa e proporre un'idea diversa del Paese. Di giustizia sociale, contrasto alla povertà e un rapporto diverso col pianeta", ha affermato la Segretaria Pd. (ANSA).