La Russa, 'nella Costituzione non c'è antifascismo'. E' polemica

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Scoppia la polemica politica sulle parole di Ignazio La Russa secondo cui "nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo". Il presidente del Senato finisce nel mirino delle opposizioni: "Noi diciamo che l'antifascismo è la nostra Costituzione", risponde la segretaria del pd Elly Schlein.

Il capogruppo dei Verdi Filippo Zaratti chiede "le dimissioni" di La Russa, sottolineando che "chi non riconosce il valore antifascista della Costituzione non può occupare la seconda carica dello Stato". Gli fa eco il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che auspica un passo indietro del presidente del Senato proprio il 25 aprile. (ANSA).