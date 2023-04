Via libera definitivo della Camera al decreto Pnrr

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge con le misure urgenti per l'attuazione del Pnrr. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo).

Il leader del M5s Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, ribadisce la propria disponibilità a un "tavolo" con governo e maggioranza e allo stesso tempo rinnova però la richiesta di maggiore "trasparenza". Lo stesso fa la Segretaria del Pd Elly Schlein, che sottolinea allo stesso tempo come il decreto legge sia del tutto "insufficiente".

Per la maggioranza però non è così: "Siamo convinti che la Ue intenda ascoltare le ragioni di chi vuole ragionare", assicura il deputato di FdI Fabio Rampelli sempre parlando nell'emiciclo.

"Ce la stiamo mettendo tutto e spenderemo tutti i soldi che avremo", conclude. (ANSA).