Mattarella: l'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso e non dà risposte

Abbiamo numerose sfide globali, "tutte sfide che richiedono grande collaborazione. Nessuno da solo è in grado di rispondere da solo e l'esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso che con l'illusione della sovranità azzera la capacità di dare risposte che richiedono un

concorde impegno solidale di carattere sovranazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Bratislava.

"Si tratta di un virus pericoloso che rischia di contrapporre invece di indurre a collaborare come invece è sempre più evidentemente necessario", ha aggiuntodopo un colloquio con la presidente slovacca Zuzana Caputova.

Il capo dello Stato ha aggiunto che "è un argomento importante quello della disinformazione che viene alimentata dalla Russia. E' un'azione insidiosa che va affrontata con maggiore efficacia e richiede una consapevolezza della Ue e della Nato. Può distillare dubbi infondati diffondendo false notizie: è un fenomeno insidioso".

Mattarella ha poi aggiunto che "abbiamo registrato una piena sintonia su tutti i punti di vista e tutti i capitoli affrontati. C'è una collaborazione costante per il futuro. Noi abbiamo tanti fronti di collaborazione molto efficienti, il nostro scambio commerciale è rilevante e contiamo di accrescerlo. Un tema del quale abbiamo parlato e da coltivare con molto concretezza è quello delle rinnovabili". Un tema importante e da "coltivare con molta concretezza e rapidità".

Al centro dei colloqui c'è stata anche la guerra in Ucraina: "Il tema vede i nostri Paesi in sintonia sulla difesa dell'integrità territoriale di Kiev. L'Italia fornirà sostegno finchè sarà necessario e richiesto sotto ogni profilo, perchè non è solo in ballo l'indipendenza, ma anche il futuro di pace dell'Europa. Ne seguirebbero altre aggressioni e questo non possiamo consentirlo: quindi garantiremo il nostro impegno in ogni misura".