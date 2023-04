Al Senato la sfida sulle mozioni per il 25 aprile

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sfida in Senato sulle mozioni in vista del 25 aprile. Le opposizioni non votano il testo presentato dalla maggioranza: manca la parola "antifascista", affermano. "Un'inaccettabile omissione, una grande occasione mancata per dissipare ambiguità e reticenze della destra italiana", dice il senatore del Pd Alfredo Bazoli.

Unanime invece il voto dell'Aula sulla mozione presentata dal centrosinistra. (ANSA).