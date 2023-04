Schlein, il termovalorizzatore è una scelta già fatta

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Il termovalortizzatore è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie. A noi interessa oggi accompagnare l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima: un progetto di economia circolare. Come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata. Questa è l'idea.

L'amministrazione ha già fatto una scelta". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno. (ANSA).