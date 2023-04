Schlein, a favore della gestazione per altri, confrontiamoci

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Ho sempre espresso di essere favorevole alla gestazione per altri, ma non abbiamo inserito questo tema nel programma della mozione in cui ci sono diverse sensibilità. Per questo stimolo un confronto nel partito". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno. (ANSA).