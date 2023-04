Salvini: "Contrario all'uso degli autovelox per fare cassa"

"Condivido la necessita della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini rispondendo al Question Time rassicurando sull'iter per l'approvazione di norme attuative.

"Bisogna trovare il modo - ha detto Salvini - di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti senza realizzare una una reale sicurezza stradale".

L'interrogazione chiedeva l'attuazione di una norma attuativa di un decreto che poneva dei limiti alla localizzazione degli autovelox. "Proprio ieri abbiamo avuto in incontro sultema della sicurezza stradale con i Ministri Piantedosi e Valvitara - ha detto il ministro - E stiamo lavorando suun pacchetto organico di revisione dei codice della strada, compresi gli autovelox, photored e simili". Il decreto interministeriale - ha detto il ministro - lo scorso ottobre è stato esaminato dalla stato regioni e ora i tecnici del ministero delle infrastrutture e dell'interno stanno valutando gli adeguamenti alle richieste che arrivano dai comuni".

"Meno di un'ora tra Genova e Milano nel 2026"

"Tra Milano e Genova in meno di un'ora. Come si dice oggi è tanta roba". Salvini ha così sottolineato l'obiettivo che si conta di raggiunge al termine della realizzazione di alcune opere in corso tra le due città. "La linea Milano-Genova è una infrastruttura strategica", ha detto parlando della tratta ferroviaria che, finanziata con il Pnrr "prevede regolarmente la conclusione dei lavori nel 2026". Il ministro ha quindi parlato del quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia spiegando che una prima fase dei lavori per la tratta Rorogoredo-Pieve Manuele si concluderà a luglio mentre per la seconda tratta fino a Pavia si sta effettuando una valutazione d'impatto ambientale e "la ricerca delle risorse per completare il finanziamento". In corso il progetto di fattibilità invece per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera.

"Sulla metro di Brescia rilanciare il progetto originario"

"Il prolungamento metropolitano di Brescia è opera di fondamentale importanza. E' giunto il momento di rilanciare progetto originario per il prolugamento verso nord e verso est per arrivare anche in provincia e decongestionare il traffico cittadino", ha detto Salvini che, rispondendo al Question Time, ha annunciato che il primo maggio sarà proprio nella città lombarda per festeggiare il primo maggio. Sul progetto metropolitano il ministro ha ricordato le risorse previste dal governo per il settore metropolitano, spiegando che un bando è previsto per maggio e "il comune di Brescia potrà fare domanda per finanziare il prolungamento". Il ministro ha poi parlato della bretella della Val Trompia ("vicenda improbabile e improponibile") annunciando che è in corso di finalizzazione un nuovo cronoprogramma "per superare tutte le criticità" con "l'obiettive di accelerare e chiudere con questa bretella". Indicazioni ha poi fornito per la Galleria di Lonato dell'alta velocità tra Brescia Est e Verona che vede "la prima canna completata e l'avvio della seconda canna per completare il tutto entro il 2026 come previsto dal Pnrr".