Notte tranquilla per Berlusconi, oggi è il 15mo giorno di ricovero

È stata un'altra notte "tranquilla" per Silvio Berlusconi nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia intensiva. Lo si apprende da fonti ospedaliere. L'ex premier è al quindicesimo giorno di ricovero, iniziato il 5 aprile scorso. Oggi non è previsto alcun bollettino medico.