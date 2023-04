Leak Usa, la Cina potrebbe schierare presto un drone supersonico

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - L'esercito cinese potrebbe schierare a breve un drone spia supersonico, in grado di viaggiare a una velocità tre volte superiore a quella del suono.

E' quanto emerge dai leak americani trapelati negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta il Washington Post, il drone rafforzerebbe in modo significativo le capacità della Cine di condurre operazioni di sorveglianza consentendole di acquisire dati cartografici in tempo reale. (ANSA).