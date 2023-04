Von der Leyen,evitare le divisioni in Ue nella strategia su Cina

(ANSA) - STRASBURGO, 18 APR - "L'Ue deve essere assertiva nell'uso degli strumenti per la sua sicurezza commerciale ed esaminare la necessità di mettere in campo nuovi strumenti per vedere se ci sono lacune che consentano fuoriuscite non opportune e nei prossimi mesi elaboreremo una nuova strategia di sicurezza economica". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo all'Eurocamera al dibattito sulle relazioni Ue-Cina.

"Negli ultimi anni è cambiata la Cina ed è cambiata anche l'Europa. Una politica forte dell'Ue dipende dalla forte cooperazione degli Stati membri e dalla volontà di evitare divisioni. E' giunto il momento di mostrare la nostra volontà collettiva, dando prova che la nostra unità ci rafforza", ha aggiunto von der Leyen. (ANSA).