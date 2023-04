Cade accusa corruzione per Palamara in processo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Cade l'accusa di corruzione a carico di Luca Palamara nel processo principale in corso a Perugia, quello legato ai rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti (che ha già patteggiato). La Procura ha infatti rideterminato il capo d'imputazione e quindi derubricato il reato in quello meno grave di traffico d'influenze illecite. Lo ha fatto nell'udienza di oggi del processo in corso davanti al tribunale il procuratore Raffaele Cantone. Secondo il quale ora le parti possano chiedere "riti speciali" (ANSA).