Terzo polo: Renzi, spero torni il buon senso

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "In tanti in questi giorni, in queste ore, hanno fatto polemica. Io non la farò. Credo che lo spazio politico per chi non vuole essere comunista a sinistra o sovranista a destra ci sia: è uno spazio importante. Le polemiche di questi giorni sono veramente di basso livello, noi non ci presteremo. Non avete sentito mezza parola di critica da parte mia, non la sentirete oggi. Anche perchè credo che chi butta fango su questo percorso allontana tante ragazze e tanti ragazzi che invece vogliono credere a un progetto riformista a cui noi continuiamo a lavorare con il sorriso sulle labbra sperando che torni il buon senso e un rapporto diverso rispetto agli ultimi giorni". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando a margine di una iniziativa di Confindustria giovani a Cremona. (ANSA).