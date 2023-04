Salvini, sulla questione migranti la maggioranza è coesa

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - "Stiamo lavorando in totale accordo con la maggioranza, accogliere chi scappa dalla guerra è sacrosanto, contrastare gli scafisti, trafficanti e malavitosi è altrettanto fondamentale per salvare vite. I numeri dicono che la protezione speciale inventata dal governo giallorosso non funziona". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini oggi a Pisa.

"Il no delle regioni di sinistra allo stato di emergenza e ai Cpr - ha aggiunto - non è un disturbo a Salvini: se non c'è un centro per i rimpatri in Toscana dei clandestini come faccio a trattenerli in attesa di espulsione. Quindi spero che le Regioni guidate dalla sinistra facciano gli interessi dei loro cittadini e non solo battaglie ideologiche". (ANSA).