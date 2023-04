Pakistan: i fondamentalisti profanano i minareti degli Ahmadiyya

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 APR - Una folla di musulmani estremisti ha profanato in Pakistan i minareti e la cupola del luogo di culto della minoranza Ahmadiyya, fondata nel XIX secolo. Lo ha reso noto all'ANSA Amir Mehmood, portavoce della comunità, precisando che i fatti risalgono a domenica pomeriggio e che si sono verificati nel villaggio di Ghooghiat, nel Punjab.

"Attaccare e demolire i luoghi di culto da parte di folle e funzionari governativi è una palese violazione della Costituzione del Pakistan", ha precisato il portavoce chiedendo che "le minoranze religiose siano protette".

Il movimento religioso, conosciuto anche come Jamaat Ahmadiyya, è stato fondato da Mirza Ghulam Ahmed in India nel XIX secolo con riferimento all'Islam. Il parlamento pachistano tuttavia ha dichiarato gli ahmadi non musulmani nel 1973 e da allora vengono spesso perseguitati per la loro fede da gruppi estremisti musulmani. (ANSA).