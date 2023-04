Bollettino medico su Berlusconi: "È in degenza ordinaria"

"Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria": lo sottolinea il bollettino dei medici che lo hanno in cura al San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. "Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali" spiegano i due professori.

In mattinata è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano, in visita all'ex premier Silvio Berlusconi ricoverato da 13 giorni per un'infezione polmonare, Orazio Fascina. Il padre di Marta, la compagna del leader di Forza Italia, è entrato in ospedale in auto dall'ingresso di via Olgettina 60. Marta Fascina in questi giorni di ricovero non è mai stata vista lasciare la struttura.