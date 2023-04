Berlusconi: Pier Silvio e Marina al San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 17 APR - La primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, e il secondogenito Pier Silvio, sono arrivati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre ricoverato dallo scorso 5 aprile per curare una infenzione polmonare. In questi giorni i figli dell'ex premier sono venuti diverse volte al giorno in visita nella struttura, sempre entrando con le loro auto dall'ingresso di via Olgettina. I due figli del leader di Forza Italia sono arrivati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. (ANSA).