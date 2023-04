Berlusconi: 13mo giorno, atteso per oggi il bollettino medico

È atteso per oggi il bollettino medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

L'ex premier da ieri non si trova più nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale, dove è rimasto per 12 giorni, dopo il ricovero dello scorso 5 aprile. Il ricovero del Cavaliere prosegue in un altro reparto. Per lui oggi è il tredicesimo giorno all'ospedale San Raffaele.