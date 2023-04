Dal folk alla trap, al Senato una proposta per la musica popolare

Dalle bande alla trap, purché si tratti di musica popolare. In commissione Cultura al Senato è in discussione un provvedimento che punta a favorire questo genere artistico in tutte le sue forme: si tratti di "orchestre mandolinistiche e gruppi folk" o di musica "popolare contemporanea" ovvero "pop, rock, elettronica, rap, hiphop e trap". Il testo base, adottato la settimana scorsa, parte da due proposte di legge, una della Lega a prima firma di Elena Testor e una di FdI a prima firma Paolo Marcheschi e il termine per gli emendamenti è stato fissato per il 18 aprile.



La finalità è quella di favorire le associazioni musicali amatoriali e "salvaguardare il valore culturale di alcuni gruppi "quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali" ma anche "sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea". Per le iniziative in questo senso vengono stanziati circa 30 milioni.