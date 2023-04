Pd, ci batteremo contro le scelte inadeguate del Def

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "La politica economica del governo è assolutamente inadeguata. Non c'è una vera strategia per attuare il Pnrr e rilanciare la crescita; non ci sono i soldi per la sanità; non ci sono le misure per difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Noi daremo battaglia in Parlamento perché è necessario seguire una strada radicalmente diversa". Così Antonio Misiani, responsabile Economia, finanze, imprese e infrastrutture, in una dichiarazione al Tg2. (ANSA).