Meloni da oggi in Etiopia, cooperazione e migranti al centro

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 14 APR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Addis Abeba, dove è stata accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, per la visita di due giorni in Etiopia. Cooperazione, stabilità del Corno d'Africa e migranti i temi al centro dei colloqui che vedranno la premier impegnata anche in un trilaterale Italia-Etiopia-Somalia, domattina. Il primo appuntamento di oggi è alla sede dell'Unione Africana per un incontro con il presidente Moussa Faki Mahamat. Alle 18 Meloni sarà al Palazzo Nazionale per il bilaterale con il primo ministro Abiy Ahmed Ali, a cui seguirà la cena d'onore. In serata è in agenda anche un colloquio con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud. Domani alle 10 ora locale, sempre al Palazzo Nazionale, è in programma l'incontro trilaterale con Abiy e Mohamud. Al termine, le 12 circa, Meloni visiterà l'istituto italiano statale 'Galileo Galilei', la più grande scuola italiana all'estero con circa 900 iscritti. La premier, sottolineano fonti italiane, è la prima leader di un governo occidentale a venire in Etiopia dopo la fine delle ostilità in Tigray. E il primo messaggio che consegnerà sarà di supporto al processo di pace che Addis Abeba sta portando avanti, non senza tensioni. (ANSA).