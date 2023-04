Il Papa: 'Andrò prima in Ungheria, poi a Marsiglia e in Mongolia'

"Fra due settimane, a Dio piacendo, partirò per il 41/o pellegrinaggio apostolico andando a visitare l'Ungheria. Poi ci sarà Marsiglia, poi la Mongolia, tutte queste cose che sono in lista d'attesa". Lo ha detto papa Francesco ricevendo stamane in udienza in Vaticano i dirigenti e il personale della Società Ita Airways. Il Papa ha così confermato il viaggio in cantiere per fine settembre a Marsiglia e in Mongolia, non citando comunque quello previsto all'inizio di agosto in occasione della Gmg di Lisbona.