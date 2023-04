Francia, alle 18 la decisione del Consiglio costituzionale sulle pensioni

Il cruciale pronunciamento della corte costituzionale francese sulla contestata riforma delle pensioni è atteso per le ore 18:00: è quanto riferisce

l'emittente francese, Bfmt. Dopo quasi tre mesi di proteste ininterrotte, i saggi di Parigi sono oggi chiamati a pronunciarsi sulla contestata riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Dopo la 12/a giornata di mobilitazione di ieri, con i sindacati in piazza uniti ma cortei nettamente meno numerosi, la decisione di nove "Saggi" potrebbe rappresentare una svolta.

Gli scenari possibili sono quelli di un'approvazione totale, che i costituzionalisti ritengono poco probabile visto anche il rito accelerato al quale ha fatto ricorso il governo. In questo caso, il presidente promulgherebbe nelle prossime settimane la legge per un'entrata in vigore in estate. I sindacati hanno già annunciato che la loro battaglia in piazza - in questo caso - non conoscerà sosta. C'è poi l'ipotesi di un rigetto totale della legge di riforma, definito da membri del governo "lo scenario catastrofe", quello per il quale il paese sarebbe stato messo in subbuglio per mesi senza alcun motivo.

Nel caso, ritenuto più probabile, di non convalida soltanto di alcune parti della legge, o di una parte della procedura utilizzata, il governo sarebbe richiamato a riproporre la riforma in modalità corretta.

Secondo una nota dei servizi francesi consultata da Bfmt, oggi sono attesi 131 raduni in tutta la Francia, per un totale stimato di 41.000 manifestanti. A Parigi, un nuovo sit-in di protesta è previsto a fine pomeriggio, dinanzi all'Hotel de Ville, sede del comune, su appello di alcuni sindacati uniti nel chiedere il ritiro della riforma. Blindato il perimetro intorno al Palais Royal, storica sede del consiglio costituzionale, nel cuore di Parigi, tra il museo del Louvre e la Biblioteca Nazionale di Francia, dove la questura ha vietato qualsiasi forma di manifestazione fino alle 8 di domani mattina. Intanto, sui social network circolano appelli a manifestare anche dinanzi a Notre-Dame de Paris, in occasione dell'odierna visita di Emmanuel Macron al cantiere della cattedrale parzialmente devastata dalle fiamme nell'incendio del 15 aprile 2019.