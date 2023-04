Via libera del Senato al decreto Pnrr, passa alla Camera

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Via libera dell'Aula del Senato al decreto sulla governance del Pnrr: i sì sono stati 83, 57 i no e 6 gli astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera e va convertito entro il 25 aprile. Soddisfatto il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto: "è un passo importante verso una riorganizzazione complessiva del sistema di attuazione e gestione della governance del Pnrr e della coesione". (ANSA).