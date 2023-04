Pier Silvio in visita da Berlusconi, 'sta migliorando'

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Voglio dire questa cosa dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo ma l'ho trovato di buon umore. È un esempio perché si sta impegnando. Sta migliorando".

Cosi Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, parlando con i giornalisti fuori dal San Raffaele.

Rispondendo poi a chi chiedeva se ieri l'ex premier avesse visto la partita del Milan di Champions League, ha detto: "Questo sicuro". (ANSA).