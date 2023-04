La Lega tiene il punto sul decreto migranti

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La Lega tiene il punto sulle proprie proposte di modifica al decreto migranti in discussione in commissione al Senato. Il partito di Salvini non intende, per ora, ritirare i 21 emendamenti presentati al decreto migranti all'esame del Senato. Lo conferma all'ANSA il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, chiarendo che "non c'è nulla da dire" sulle proposte di modifica depositate dal governo. Proposte che non prevedono ulteriori interventi sulla protezione speciale prevista per i richiedenti asilo."Sulla protezione speciale restano i nostri emendamenti - ha aggiunto Romeo - proprio perché non è un tema trattato dal governo nelle sue proposte di modifica. Se successivamente ci sarà un ulteriore emendamento specifico, se ne discuterà e valuteremo". (ANSA).