Azione, stop al partito unico è una scelta di Italia viva

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Non si placa lo scontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Renzi tornato alla guida di Italia Viva da pochi mesi non ha alcuna intenzione di liquidarla in un nuovo partito", si legge in una nota di Azione. Una scelta legittima ma contrastante con le promesse fatte agli elettori. Dopo mesi di tira e molla ne abbiamo semplicemente preso atto". Poco dopo arriva la replica di Italia viva: "Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione". (ANSA).