Kiev, 'i russi giustiziano un soldato ucraino decapitandolo'

I russi hanno giustiziato un soldato ucraino decapitandolo. Il video sarebbe stato filmato dai soldati di Mosca e gli ucraini lo hanno diffuso informazioni su Twitter come riporta Unian. Su altri canali Telegram, sostengono i media ucraini, gira un altro video in cui i russi prpfanano cadaveri di soldati ucraini tagliando loro la testa e le mani.

Il capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky Andriy Yermak ha scritto sul suo canale Telegram: "Ci sarà una risposta e responsabilità per tutto". (ANSA).